الأمير محمد بن سلمان يطمئن السعوديين على الحالة الصحية لخادم الحرمين

طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الحكومة ومواطنيه إلى صحة والده الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد يومين من الإعلان عن معاناته من التهاب في الرئة، وذلك في مستهل اجتماع للحكومة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس وزراء المملكة، يُطٓمْئِنُ الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، داعياً له بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان الديوان الملكيّ، أنّ العاهل السعودي يعاني التهاباً في الرئة، وأنّ الأطباء أعدّوا له برنامجاً علاجياً قوامه مضادّ حيوي.

وأُعلن عن إصابة الملك بالتهاب الرئة بعد ساعات قليلة من الكشف عن أنّه يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألماً في المفاصل، ما استدعى إجراء فحوص طبية هي الثانية له في أقل من شهر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأجرى الملك، الفحوص في "العيادات الملكية في قصر السلام بجدة"، المدينة الساحلية الواقعة غربي المملكة على البحر الأحمر.