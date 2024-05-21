وزير الدفاع الألماني يدعو في لاتفيا إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الحلفاء الآخرين إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.

وخلال زيارته الحالية للاتفيا، قال بيستوريوس اليوم الثلاثاء: "يجب على جميع شركائنا الذين يمكنهم توفير أنظمة باتريوت أو أنظمة مماثلة، أن يفعلوا ذلك في أسرع وقت ممكن، لأن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للتطور اللاحق لسير الحرب وخاصة بالنسبة للمعنويات والأمن والبنية التحتية للبلاد".

ياشار إلى أنه في ظل الهجمات الروسية المستمرة على مدينة خاركيف، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب المجتمع الدولي مؤخرا بتزويد بلاده بنظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت لحماية السكان في المدينة الكبيرة الواقعة شمال شرق أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على منصة تليجرام أول أمس الأحد: "يمكن للعالم إيقاف الإرهاب الروسي، لكن يجب التغلب على نقص الإرادة السياسية لدى القادة" لافتا إلى أن توفير "نظامي باتريوت لخاركيف سيغير الوضع بشكل جذري".

كانت ألمانيا دشنت في وقت سابق مبادرة لتسليم أنظمة دفاع جوي بسرعة إلى أوكرانيا. ومع ذلك، فإن المحاولات للحصول على أنظمة باتريوت من الدول الشريكة في أوروبا أو خارجها لم تثمر حتى الآن.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" ألمانيا قدمت لأوكرانيا 25 في المئة من قدراتنا من أنظمة باتريوت - أكثر من أي دولة أخرى في العالم".

وردا على سؤال عن سبب تردد الدول الأخرى، قال بيستوريوس: "ليس لدي أي فكرة".