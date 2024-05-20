أعلن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر وجهته في الموسم المقبل وسط الإغراءات العديدة التي يتلقاها من أندية سعودية ترغب في ضمه وفقا لتقارير صحفية عديدة.

كتب صلاح رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) يقول فيها "نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وأضاف "جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة".

وينتهي تعاقد محمد صلاح (32 عاما) مع النادي الإنجليزي في صيف العام المقبل 2025 علما بأنه انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

وكان ليفربول خرج بموسم صفري بخسارة كل الألقاب المحلية والقارية التي تنافس عليها وتكهنت تقارير صحفية بأن صلاح قد يرحل عن الفريق ويلحق بالمدرب الألماني يورجن كلوب الذي سيخلفه الهولندي أرني سلوت اعتبارا من الموسم المقبل.