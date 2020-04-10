ذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن روسيا ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 8ر1 مليون برميل يوميا، إذا تمت الموافقة على اتفاق تحالف أوبك بلس.

ومن المقرر أن تنتج روسيا 5ر8 مليون برميل يوميا الشهر المقبل، بانخفاض من 3ر11 مليون هذا الشهر، طبقا لما ذكره التقرير، نقلا عن بيان من اجتماع منظمة أوبك بلس أمس الخميس.

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية صباح اليوم، أنه فيما لا تزال هناك حاجة للموافقة على الاتفاق من قبل دولة واحدة فقط، وهي المكسيك، فإن الدول الأخرى الموافقة مستعدة للمضي قدما على أي حال.

وقال مصدر -لم يتم الكشف عنه على صلة بالمفاوضات- في تصريحات نقلتها وكالة "تاس": "يتم الحفاظ على الاتفاق، لكن الاتفاق الآن مشروط. اعتقد أننا سنحاول الفوز بموافقة المكسيك خلال محادثات مجموعة العشرين اليوم الجمعة".