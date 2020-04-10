 البرلمان الأوكراني يعقد اجتماعا يوم 13 أبريل لمراجعة الموازنة - بوابة الشروق
الجمعة 10 أبريل 2020 7:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

البرلمان الأوكراني يعقد اجتماعا يوم 13 أبريل لمراجعة الموازنة

البرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني
كييف - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 10 أبريل 2020 - 6:29 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أبريل 2020 - 6:29 م

يعقد البرلمان الأوكراني اجتماعا طارئا يوم 13 نيسان/أبريل الجارى لمناقشة النسخة المعدلة من ميزانية العام الحالي.

وبحسب المرسوم الذي وقعه رئيس مجلس النواب الأوكراني ديمترو رازومكوف فإن الأعضاء سيجتمعون في الساعة الثانية بعد ظهر يوم 13 أبريل بتوقيت العاصمة كييف.

وأشارت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاجتماع لن يناقش مشروع القانون الخاص بالبنوك في أوكرانيا والذي يتعين إقراره في القراءة الثانية والنهائية للبرلمان، مضيفة أن إقرار هذا القانون شرط للحصول على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد الدولي قد حث أوكرانيا على تعديل قانون البنوك وتعديل ميزانية العام الحالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك