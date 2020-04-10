البرلمان الأوكراني يعقد اجتماعا يوم 13 أبريل لمراجعة الموازنة

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يعقد البرلمان الأوكراني اجتماعا طارئا يوم 13 نيسان/أبريل الجارى لمناقشة النسخة المعدلة من ميزانية العام الحالي.

وبحسب المرسوم الذي وقعه رئيس مجلس النواب الأوكراني ديمترو رازومكوف فإن الأعضاء سيجتمعون في الساعة الثانية بعد ظهر يوم 13 أبريل بتوقيت العاصمة كييف.

وأشارت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاجتماع لن يناقش مشروع القانون الخاص بالبنوك في أوكرانيا والذي يتعين إقراره في القراءة الثانية والنهائية للبرلمان، مضيفة أن إقرار هذا القانون شرط للحصول على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد الدولي قد حث أوكرانيا على تعديل قانون البنوك وتعديل ميزانية العام الحالي.