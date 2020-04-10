حظر كورونا يرفع أسعار الكحول في أمريكا

سجلت مبيعات الكحول في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 22% في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث أغلقت قطاعات رئيسية من البلاد وصدرت أوامر بالبقاء في المنازل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وكشفت شركة نيلسون أن تلك الأرقام التي أوردتها اليوم الجمعة، صحيفة وول ستريت جورنال، كانت للمبيعات داخل المتاجر. وهناك أيضًا خدمة مبيعات كحول جديدة عبر شبكة الإنترنت وتقوم العديد من المطاعم بتقديم خدمة الطلبات الخارجية والتوصيل للمنازل لأول مرة.

ومع ذلك، تضررت الحانات والمطاعم بشدة بسبب عمليات الإغلاق ، وكانت صناعة الخمور من بين الأكثر تضررا .