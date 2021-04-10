الكاظمي يدعو إلى تطوير منظومات عمل الجامعة العربية لخدمة الشعوب

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت ان أمام الجامعة العربية دورا مهما تضطلع به في تعزيز التقارب البنّاء وتجاوز الخلافات وتعضيد جهود التهدئة بين الدول الإقليمية الفاعلة التي ترتبط بعلاقات تأريخية تتجاوز الأزمات الراهنة.

ودعا الكاظمي خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أهمية التواجد الفعّال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب العربية وان العراق يتطلع الى انعقاد القمة العربية المقبلة، عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة.حسب بيان للحكومة العراقية.

وقال إن العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا الى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها.

وشدد الكاظمي على أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تبقى في أعلى سلم أولوياتنا، لأنها تمثل قضية ضمير ووجدان للعرب وللإنسانية، ولأن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من ظروف قاسية وظلم تاريخي.

من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مؤسسة الجامعة حريصة على دعم العراق في مساعيه السامية هذه، وأثنى على الخطوات الشجاعة للحكومة العراقية لاسيما ما يتعلق بمسار الانفتاح العراقي الحكيم والمتزن على محيطه العربي والاقليمي، وروح المبادرة الإيجابية التي ينتهجها.