قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إن المدينة المفقودة تضم مجموعة من أواني التخزين، والآثار، وأحجارًا كريمة ونصف كريمة، وسنارات، وسمكة كاملة عليها ذهب، وتماثيلًا للملكة تي، وتماثيلًا للآلهة «بس» و«حتحور» إله الحب والجمال.

ورد حواس، في تصريحات خاصة لجريدة «الشروق»، صباح السبت، عن مزاعم اكتشاف المدينة السابقة، قائلًا: «إذا كشفت سابقًا لماذا يترك المكتشف كل هذه الكنوز؟ والمدينة تضم مخزنًا كاملًا مليئًا بالفخار وقطعًا أثرية تعرض في أهم المتاحف».

وأشار إلى أن المدينة تضم مجموعة من المشغولات الذهبية، وخواتم رائعة، ومخزن كامل يدل على الحياة اليومية للمواطنين، كأماكن التخزين والمعيشة ومكان لتخزين الطوب اللبن وأماكن تظهر الحياة في المدينة وإشراقة «آتون».

ووصف عالم الآثار المدينة بأنها «حياة للعصر الذهبي داخل مصر»، مستعرضًا أواني الشرب المستخدمة عند التوجه لأبيدوس للحج، وأواني الطحن التي تظهر الحياة في هذا الوقت والمكان.

وتابع: «كشف يظهر الحياة للمرة الأولى هي أضخم مدينة أثرية عثر عليها بمصر، واستحالة زاهي حواس يكشف اكتشافًا سابقًا».

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