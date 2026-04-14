الثلاثاء 14 أبريل 2026 9:51 ص القاهرة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عدة فلسطينيين شرقي القدس

نشر في: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 8:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 أبريل 2026 - 8:51 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة فلسطينيين من بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة، بذريعة ادعاء أحد رعاة الأغنام من المستوطنين تعرُّضه لاعتداء من قِبل ثلاثة شبان في مستوطنة "ميشور أدوميم" المُقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرقي القدس.

 
وذكرت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المنطقة تشهد اعتداءات متكررة من قِبل المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تترافق مع إجراءات تضييق متصاعدة بحق الفلسطينيين في البلدات والقرى الواقعة شرقي القدس.
 
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تلاحق الفلسطينيين في عدد من الحالات على خلفية ادعاءات تتصل بمحاولاتهم الدفاع عن أنفسهم أو حماية ممتلكاتهم من اعتداءات المستوطنين.


