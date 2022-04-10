السلطات الأوكرانية: تدمير مطار مدينة دنيبرو الصناعية جراء هجمات صاروخية روسية

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أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد حدوث دمار شديد في مطار مدينة دنيبرو الصناعية جراء هجمات صاروخية روسية.

وكتب مدير الإدارة المحلية فالنتين ريسنيتشينكو على تليجرام أن المطار لم يعد موجودا وقال إن " المطار نفسه والبنية التحتية القريبة دُمِّرَا ولا تزال الصورايخ تتطاير".

وأضاف ريسنيتشينكو أن السلطات تجري محاولة لتحديد عدد الضحايا.

كانت صواريخ روسية أحدثت أضرارا في منتصف آذار/مارس الماضي في ساحة الطيران والمبنى بمطار المدينة الواقعة على نهر دنيبر.

وذكر ريسنيتشينكو أن هجمات اليوم أصابت أيضا أحد مكونات البنية التحتية في منطقة سفونيتسكه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أنها دمرت مقر وقاعدة كتيبة دنيبرو الأوكرانية في سفونيتسكه.