نوران جوهر تتصدر تصنيف لاعبات الإسكواش في أبريل

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش، التصنيف العالمي للمحترفين (السيدات) تصنيف شهر أبريل عام 2022، وتصدرت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر القائمة بإجمالي 21190 نقطة.

وعادت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش مرة ثانية بعد نجاحها في التتويج بلقب 4 بطولات PSA بلاتينية على التوالي هذا الموسم، لترفع إجمالي عدد البطولات التي فازت بها إلى 16 لقبًا محليًا ودوليًا من إجمالي 27 نهائي صعدت إليه اللاعبة في 97 بطولة خاضتها طوال مشوارها الاحترافي، وحققت خلاله 221 انتصارًا من إجمالي 307 مباراة بنسبة فوز 72%.

فيما جاءت نور الشربيني في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث، بينما جاءت الأمريكية أماندا صبحي في المركز الرابع، والنيوزيلندية جويل كينج في المركز الخامس.

وحصدت البطلة نوران جوهر، خلال العام الجاري 4 بطولات محلية ودولية كبرى وهم بطولتي سينسيناتي ويندي سيتي للإسكواش، بلاك بول وبطولة الجمهورية المفتوحة، كما تأهلت لنهائي بطولة علام للإسكواش بإنجلترا.

وكانت رابطة محترفات الإسكواش قد اختارت، في وقت سابق، نوران جوهر كأفضل لاعبة لشهر مارس الماضي بعد المستوى القوي والإنجازات التي حققتها لاعبة مصر.