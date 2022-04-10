أحمد مكي ينوه لبدء ظهور «حزلقوم» في مسلسل الكبير أوي 6

نشر الفنان أحمد مكي، صورة شخصية "حزلقوم" برفقة ابنه الذي يشبهه تماما على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأمر الذي اعتبره متابعوه تنويها من جانبه لبدء ظهور شخصية حزلقوم في الجزء السادس من مسلسله الكوميدي "الكبير أوي" المتصدر لنسب المشاهدة هذا الموسم.

يأتي هذا التنويه في إطار اجتهاد عدد كبير من متابعي المسلسل لمعرفة الشخصية الغامضة التي ظهرت في الحلقة السابعة، مرتدية قناع وتجبر أبطال العمل على المشاركة في "لعبة الحبار".

مسلسل "الكبير أوى" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، والمسلسل تأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.