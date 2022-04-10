العثور على جثة حاوي ثعابين داخل منزله في ظروف غامضة بأسوان

شهدت منطقة الألبان بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء السبت، عثور الأهالي على جثة حاوي ثعابين داخل منزله، وذلك في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم إمبو لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة كوم إمبو يفيد بالعثور على جثة حاوي ثعابين داخل منزله، وذلك في ظروف غامضة.

وعلى الفور توجهت قوة لرجال المباحث برئاسة العميد محمود طه والعقيد عمر علام مفتش المباحث، والنقيبين محمود عبد المعز وحسين أيمن، لمكان البلاغ، وتمت معاينة الجثة، ونقلها إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكشف الطبي أيضًا.

وتكثيف رجال المباحث الجهود لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.