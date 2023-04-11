السفير السعودي لدى اليمن: نسعى إلى حل دائم ومستدام

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الإثنين، استمرار جهود بلاده لتحقيق سلام شامل في اليمن، البلد الذي يشهد صراعا مسلحا منذ نحو تسع سنوات.



وقال آل جابر، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعما للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021، أزور صنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين) وبحضور وفد من سلطنة عُمان".



وأوضح السفير السعودي، أن زيارته لصنعاء تأتي "بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".



وأردف بالقول "وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".



ومساء أول أمس السبت، وصل وفد سعودي وآخر عُماني إلى مطار صنعاء، وكان في استقبالهم مسئولون لدى جماعة أنصار الله الحوثية، لبحث إعلان مرتقب لتجديد الهدنة.



والتقى الوفدان، أمس الأحد، برئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط، في القصر الرئاسي الخاضع لسيطرتهم، وأكد المشاط خلال اللقاء "موقف جماعته الثابت تجاه السلام وتحقيق تطلعات اليمنيين في الحرية والاستقلال".



ومنذ نحو تسع سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة ثانية، تسبب بمقتل وإصابة الآلاف بينهم مدنيون، فضلا عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق تقارير أممية.