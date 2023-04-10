الجامع الأزهر ينهي استعداداته لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان

أنهى الجامع الأزهر استعداداته لاستقبال المصلين لصلاة التهجد، التي تنطلق، غدًا الثلاثاء، في رحاب الجامع الأزهر الشريف في أول صلاة تهجد لشهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًا، كما أعد الجامع جدولًا للمرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم 12 قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع 8 ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.



وشهد الجامع الأزهر، اليوم، التاسع عشر من شهر رمضان المبارك إقبالًا كبيرًا من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، حيث اصطف الآلاف في جو من الخشوع والتبتل إلى الله خلف أئمة الجامع، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية،

وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏



وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح من سورتي النمل والقصص برواية السوسي عن ابن عمرو البصري، ورواية ورش عن نافع المدني، ورواية قالون عن نافع المدني، ورواية الدوري عن الإمام الكسائي.



وأم المصلين الليلة في الجامع الأزهر الدكتور أسامة هاشم الحديدي، والدكتور أيمن محمد عبد المنعم، والدكتور محمد علاء الدين سباعي، والدكتور أحمد سعد العجمي، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد جمعة، والشيخ حسام قاسم، والشيخ عمرو فاروق، والشيخ كمال محمد على.



ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من 100 دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتُؤدَى ‏صلاتا العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏



ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة و52 ملتقى بعد الظهر و‏‏26 ملتقى بعد العصر وصلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية بـ20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر و30 درسًا مع التراويح وصلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر وتنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم و5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين.‏