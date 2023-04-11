رئيس الوزراء الإسرائيلي: وزير الدفاع باق في منصبه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه قرر الإبقاء على وزير الدفاع، يوآف جالانت، في منصبه.



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: "أنا و جالانت نعمل سويا على مدار الساعة، وهو مستمر في منصبه ويواصل العمل من أجل حماية المواطنين الإسرائيليين"، حسبما ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.



وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول "سنعثر على كل الإرهابيين ونجعلهم يدفعون الثمن".



من جانبه علق جالانت، في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على تصريح نتنياهو، قائلا: "سنواصل العمل معا بكل قوة من أجل أمن إسرائيل".



كان نتنياهو قد أقال في الـ26 من مارس الماضي، جالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.