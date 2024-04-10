عباس يطلع قادة عرب على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أول أيام عيد الفطر، اليوم الأربعاء، مع عدد من الزعماء والمسئولين العرب، مستجدات القضية الفلسطينية وضرورة الإسراع بوقف "حرب الإبادة الإسرائيلية" المتواصلة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وتلقى الرئيس عباس، اتصالات هاتفية بمناسبة عيد الفطر، من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأطلع الرئيس عباس القادة، "على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة".

كما بحث الرئيس الفلسطيني خلال الاتصالات الهاتفية مع المسئولين العرب "ضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة في قطاع غزة".

وشدد على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومنع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس"، مؤكدا أهمية نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته، ما أدى إلى مقتل 459 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.

​​​​​​وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.