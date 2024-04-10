ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا خلال فبراير الماضي

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بما يتفق مع التوقعات.

وذكرت الوزارة، أن المخزون تراجع خلال فبراير الماضي بنسبة 5ر0%، بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 5ر0% مقابل ارتفاعه بنسبة 3ر0% في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء ارتفاع مخزون مستودعات الجملة مع ارتفاع مخزون السلع المعمرة بنسبة 1%، خلال فبراير في حين تراجع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 3ر0%.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة خلال فبراير بنسبة 3ر2% بعد تراجعه بنسبة 4ر1% خلال الشهر السابق.

وارتفعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 6ر1% خلال فبراير الماضي، في حين ارتفعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 3% خلال الشهر نفسه.

ومع ارتفاع المبيعات بأكثر من معدل ارتفاع المخزون تراجع معدل المخزون للمبيعات إلى 34ر1 نقطة خلال فبراير مقابل 34ر1 خلال يناير الماضي.