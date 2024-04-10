مدرب بيراميدز يتغنى بلاعبيه بعد رباعية الجونة

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أكد كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز، أن فريقه كان محظوظا بتسجيل الأهداف واستغلال الفرص أمام الجونة في مباراة الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كرونسلاف يوريشيتش في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت جيدة وبالتأكيد سعيد بالنتيجة، لا أريد الحديث عن لاعبين بالاسم ولكن الأداء الجماعي كان رائعا".

وأضاف: "كنا محظوظين بتسجيل الأهداف ضد الجونة واستغلال الفرص وهو أمر لم يكن في صفنا بالمباريات السابقة".

وأنهى: "في الفترة الماضية رمضان صبحي كان يغيب كثيرا بسبب الإصابة وهذه مباراته الثانية في فترة قصيرة ولهذا أخرجته من المباراة بعد الاطمئنان على النتيجة".