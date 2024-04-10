برشلونة يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف على نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز المهاجم البرازيلي رافينيا هدف التقدم لفريق برشلونة في الدقيقة 38، بعد تمريرة حاسمة من زميله لامين يامال.

وشهد الشوط الأول سيطرة من لاعبي باريس سان جيرمان في معظم فترات الشوط، مع اعتماد الفريق الكتالوني على الهجمات المرتدة.

وحصل سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة على بطاقة صفراء خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب بين الفريقين التي ستقام الأسبوع القادم في إسبانيا.