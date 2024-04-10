إندونيسيا تسقط جوا مساعدات في غزة بمساعدة الأردن

تعاونت القوات الجوية الإندونيسية مع سلاح الجو الملكي الأردني لإسقاط مساعدات مباشرة من الشعب الإندونيسي لغزة اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وقال البريجادير جنرال إدوين إدريان سومانثا، رئيس مكتب العلاقات العامة في وزارة الدفاع الإندونيسية لدى التواصل معه، إن 20 شحنة مساعدات تضم غذاء ومياه معدنية وأدوية تم إسقاطها أثناء العملية.

ونقلت شحنات المساعدات التي تزن كل منها 160 كيلوجراما طائرة من طراز "سي- 130 جيه سوبر هركليز" من قاعدة الملك عبد الله الجوية في الزرقاء بالأردن إلى نقطة الإسقاط جنوبي قطاع غزة.

وجاءت عملية الانزال الجوي الإندونيسية ضمن اليوم الثلاثاء، ضمن أضخم عمليات إنزال جوي على قطاع غزة نفذها الجيش الأردني والتي بلغ عددها 14 إنزالا بمشاركة دولية واسعة .وتضمنت المساعدات ملابس ومواد غذائية، إضافة إلى الحلويات وألعاب الأطفال، استهدفت مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة وذلك مع حلول عيد الفطر.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم، جاءت عملية الإنزال على موجتين، حيث شاركت في الموجة الأولى التي استهدفت جنوب قطاع غزة طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة إلى مصر ، وطائرة تابعة إلى اندونيسيا بمشاركة أولى لها.

وشاركت في الموجة الثانية التي استهدفت شمال القطاع طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لكل من هولندا، وألمانيا ، وبريطانيا، وفرنسا.