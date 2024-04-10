الرئيس الفلسطيني يعزي هنية في استشهاد عدد من أولاده وأحفاده

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اتصالًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، حيث قدم التعازي في استشهاد عدد من أولاده وأحفاده بقصف إسرائيلي غادر.

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن «هنية» أكد خلال الاتصال أن دماء أبنائه تضحيات على طريق القدس والأقصى، مضيفًا: «إنها ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا العظيم الصّامد، وإن الشهداء هم منارات على طريق التحرير والخلاص من هذا الاحتلال».

وفي وقت سابق، قالت وكالة «شهاب» للأنباء، إن ثلاثة من أبناء زعيم الحركة إسماعيل هنية، استشهدوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن حازم وأمير ومحمد هنية، أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة، استشهدوا و3 من ذويهم في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال هنية، في تصريحات صحفية، عقب تلقي الخبر إن استشهاد أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأضاف: «مطالبنا واضحة ومحددة ولا تنازل عنها، وإذا كان العدو يعتقد أن استهداف أبنائي في ذروة المفاوضات وقبل أن يصل رد الحركة أن هذا سيدفع حماس إلى أن تغير موقفها فهو واهم».



