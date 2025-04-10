كاراجر يرد على أنباء تجديد عقد صلاح مع ليفربول بـ 3 كلمات

علق جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، بسخرية على أنباء اقتراب محمد صلاح من توقيع عقد جديد مع الريدز، مستعيدًا مزحة قديمة بينه وبين النجم المصري.

كتب كاراجر عبر حسابه على منصة "إكس":" الهوس مستمر"، في إشارة إلى تعليق سابق لصلاح قال فيه مازحًا: "أعتقد أنك مهووس بي"، بعد أن انتقده كاراجر علنًا، مطالبًا إياه وزميله ترينت ألكسندر أرنولد بعدم الحديث كثيرًا عن مستقبلهما على غرار فيرجيل فان دايك.

وتأتي هذه المزحة في توقيت حساس، إذ تشير تقارير إعلامية بريطانية إلى أن ليفربول بات قريبًا من إعلان تجديد عقد صلاح حتى صيف 2027، براتب أسبوعي ضخم، مما يجعله الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

وكانت الشكوك قد أُثيرت حول مستقبل صلاح، لا سيما بعد تصريحاته في نوفمبر الماضي التي ألمح فيها إلى أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له بقميص الريدز، كما سبق أن رفض النادي عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد السعودي في صيف 2023 بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني.

إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن إدارة ليفربول، بقيادة المدير الرياضي الجديد ريتشارد هيوز، نجحت في تقريب وجهات النظر مع وكيل صلاح، مما يمهد للإعلان الرسمي خلال أيام، في دفعة قوية للمدرب المرتقب أرني سلوت الذي يستعد لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.