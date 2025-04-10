انطلاق النسخة الثانية من مهرجان التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، النسخة الثانية من مهرجان التحرير الثقافي "إيه يو سي تحرير كلتشر فست" AUC Tahrir2025 CultureFest في حرمها الجامعي بالتحرير الذي يحتفي هذا العام بالقاهرة.

قال الدكتور أحمد دلاّل، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة في كلمته خلال حفل الافتتاح، إنه على مدار أكثر من قرن من الزمان، كانت الجامعة الأمريكية ملتقىً للمحاضرات العامة والمناظرات والعروض الفنية والمعارض وفعاليات التبادل الثقافي.

وأضاف: نواصل هذا التقليد الليلة، حيث نرحب بالفنانين والباحثين والجمهور من جميع أنحاء المدينة وخارجها، حماسكم يدفعنا لمواصلة بناء هذا المهرجان كمساحة للتواصل والإبداع وتبادل الخبرات.

وأكدت أن هذا العام، نستكشف القاهرة كمدينة عالمية، نقطة التقاء بين أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والعالم العربي، وبصفتها مركزًا ثقافيًا للجنوب العالمي، فإن القاهرة هي المكان الذي يلتقي فيه التراث والناس والتاريخ في مشهد ديناميكي ومتطور.

شهد اليوم الأول من المهرجان احتفالًا خاصًا بالكشف عن ترميم للحروف الأبجدية الأرمينية في القاعة الأرمينية.

شارك السفير الأرميني في مصر أرمين سركيسيان، وضيوف من الجالية الأرمينية في مصر المجتمع الأكاديمي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للاحتفال بالأبجدية الأرمينية المُعاد تصميمها والمكونة من 38 حرفًا في القاعة الأرمينية التاريخية، والتي تتضمن أيضا أول مقولة شعبية أرمينية مدونة تكريمًا للتراث الأرميني والجالية الأرمبنية في القاهرة.

وكجزء من هذه التجربة، يتم عرض الفيلم الوثائقي "أبجدية ماشتوتس" للمخرج محمد مندور طوال عطلة نهاية الأسبوع في القاعة الأرمينية.

يستكشف الفيلم إنشاء الأبجدية الأرمنية في القرن الرابع على يد ميسروب ماشتوتس، ودورها في الحفاظ على الهوية الأرمينية، وارتباطها باللغات القديمة، واستخدامها كنظام عددي - آخذًا المشاهدين عبر معالم شهيرة حيث صمدت اللغة أمام اختبار الزمن.

وشملت أنشطة ليلة الافتتاح أيضًا افتتاح معرض "قلب المقلوب" الفني لطلاب السنة النهائية في برنامج الفنون البصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

في هذا المعرض، يُقدّم الفنانون الشباب دراسةً نقديةً لقضايا تتراوح بين الصراعات الشخصية كالقلق والشعور بالذنب وصدمات الطفولة وكذلك قضايا اجتماعية وسياسية.

تتراوح الموضوعات التي تتناولها الأعمال المعروضة بين تدهور المساحات العامة الخضراء ومحدودية الوصول إليها، وعدم المساواة في توزيع الطاقة الكهربائية - الذي يتجلى في الإضاءة الساطعة للوحات الإعلانية التجارية التي تملأ شوارع القاهرة - وصولاً إلى السلطة الأبوية القائمة على النوع الاجتماعي.

وقال باسم يسري، الأستاذ المساعد في قسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: على مدى ثمانية أشهر، صقل هؤلاء الفنانون مفاهيمهم من خلال البحثٍ المتعمق والتجريب باستخدام الوسائط التقليدية والرقمية. والنتيجة عرضٌ ديناميكيٌّ لأصوات فنية يستخدم كلٌّ منها مواد وتقنياتٍ تُعبّر عن مفاهيمه على أفضل وجه.

وأضاف: يعكس معرض "قلب المقلوب" تطلعات هؤلاء الفنانين الثمانية في سياق البيئة التي يعيشون فيها وتأثيرها على تاريخهم الشخصي، وحاضرهم ومستقبلهم.

تضمنت أمسية الافتتاح أيضاً عرضًا موسيقيًا لفريق "أكابوب" بقيادة الفنانة وخريجة الجامعة نسمة محجوب في قاعة إيوارت التذكارية، حيث قدم هذا الفريق المصري الديناميكي عرضًا موسيقيا غنائياً سرًا مستوحى من التقاليد الثقافية.