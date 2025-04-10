التسوق أو مشاهدة الأفلام أو شراء التذاكر - أصبح العديد من مجالات الحياة اليومية يتم بشكل متزايد عبر الإنترنت، ورغم ذلك لا يزال هناك ملايين من الأشخاص في ألمانيا لم يستخدموا الإنترنت مطلقا، وفقا لبياناتهم.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن نسبة غير المتصلين بالإنترنت بلغت العام الماضي 4% بين الفئة العمرية من 16 إلى 74 عاما، وهو ما يعادل نحو 8ر2 مليون شخص.

وفي عام 2023 بلغت نسبة هؤلاء نحو 5% من هذه الفئة العمرية، وهو ما يعادل 1ر3 مليون شخص، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

ويستند المكتب في بياناته إلى استقصاء سنوي حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويُجرى الاستقصاء على نحو موحد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات، شكل غير المتصلين بالإنترنت بين الفئة العمرية الأكبر سنا (من 65 إلى 74 عاما) في العام الماضي نسبة 12%، مقابل 3% في الفئة العمرية من 45 إلى 64 عاما، و2% في الفئة العمرية بين 16 و44 عاما.

وكانت ألمانيا وكذلك النمسا، التي بلغت نسبة غير المتصلين بالإنترنت فيها 4% أيضا، أقل بقليل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 5%. وبحسب البيانات، هناك فروق كبيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: ففي هولندا والسويد قال أقل من 1% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاما إنهم لم يستخدموا الإنترنت مطلقا. وكانت أعلى نسبة لغير المتصلين بالإنترنت في كرواتيا (14%) واليونان (11%).

وفيما يتعلق بالوضع العالمي، أشار مكتب الإحصاء الاتحادي إلى تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وبحسب بيانات الاتحاد، كان ما يقرب من ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت العام الماضي (32%). وفي أوروبا (بما في ذلك البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) وفي القارة الأمريكية، حيث يكون الوصول إلى الإنترنت أكثر سهولة بوجه عام، لم يستخدم نحو 9% للأولى و13% للثانية من السكان الإنترنت العام الماضي.