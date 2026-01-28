فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة «سبروت» للإسكواش بأمريكا

تأهلت فيروز أبو الخير، إلى نصف نهائي بطولة البلاتينيوم لأول مرة في مشوارها بعد إقصائها أمينة عرفي، المصنفة الثانية عالميًا من بطولة سبروت للأبطال 2026 في جراند سنترال بنتيجة 3- صفر، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم، واستمرت 57 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 11-7, 13-11, 12-10 .

ولم تتمكن أبو الخير، المصنفة الثامنة عالميًا، من الفوز على عرفي منذ لقائهما في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2023، وكسرت اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا هذا السجل لتتقدم 1-0 على المصنفة الثالثة عالميًا.

أهدرت عرفي، التي سيطرت على المباراتين السابقتين بفوز ساحق 3-0، خمس فرص للفوز بالشوط في الشوط الثاني لتتعادل، قبل أن تستغل أبو الخير فرصتها الوحيدة للفوز بالشوط في الشوط الفاصل لتضاعف تقدمها، ثم حافظت على هدوئها في الشوط الفاصل الثالث لتفوز بالمباراة بنتيجة 12-10 وتتأهل إلى نصف النهائي.

ستواجه أبو الخير في نصف النهائي اللاعبة الأمريكية أوليفيا ويفر، صاحبة الأرض والجمهور، بعد أن تغلبت المصنفة الأولى في الولايات المتحدة على سيفسانجاري سوبرامانيام.

جدير بالذكر أن بطولة سبروت للأبطال 2026، تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في نيويورك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 478,000 دولار أمريكي، بواقع 239,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinum المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.