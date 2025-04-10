الكرملين يعلق على جولة المحادثات الروسية الأمريكية الثانية: نستهدف تطبيع العلاقات الدبلوماسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية.



وأوضح بيسكوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنك الروسية: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".

وأشار بيسكوف إلى أنه خلال المحادثات لم يناقش الموضوع الأوكراني.



ويجتمع فيه مدينة إسطنبول بتركيا اليوم وفدي روسيا وأمريكا ضمن الجولة الثانية للمباحثات لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح بيسكوف أن الجميع مهتمون بالتوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا مع احترام مصالح الأطراف، قائلا: "هناك تفهم على أن الجميع مهتمون بتسوية سريعة، ولكن مع التقيد بمصالح الأطراف، بالنسبة لنا، هذا، في المقام الأول- التقيّد بمصالحنا الخاصة، التقيد بمصالح روسيا".



وعلّق بيسكوف على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن روسيا تحاول جر الصين إلى الصراع في أوكرانيا: "هذا غير صحيح، الصين تتخذ موقفًا متوازنًا، الصين شريكنا الاستراتيجي، ودولة صديقة، ولطالما اتخذت الصين موقفًا متوازنًا للغاية، لذا".

وصرح بيسكوف، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع نسبة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين: "كل هذا لا بد أن يكون له عواقب وخيمة على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، نحن نتابع عن كثب ما يحدث، وندرس هذه العواقب المحتملة بعناية".