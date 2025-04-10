 10 أبريل 2025.. انتعاشة قوية للبورصات العربية بعد تعليق رسوم ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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10 أبريل 2025.. انتعاشة قوية للبورصات العربية بعد تعليق رسوم ترامب

سارة حمزة
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 12:02 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 12:02 م

انتعشت البورصات العربية خلال تعاملات اليوم بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما باستثناء الصين ما انعكس بشكل إيجابي على تعاملات البورصات الامريكية أمس.

وارتفعت مؤشر تاسي السعودي بنسبة 3.25% ليصل إلى 11457.01 نقطة وذلك بدعم من صعود سهم أرامكو بنسبة 2%، كما صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.7 % ليصل إلى 4977.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.83% .

وأعلن الرئيس الأمريكي مساء أمس على حسابه بمنصة تروث سوشيال، تعليق العمل بالرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا وذلك بالنسبة للدول فيما قرررفع الرسوم المفروضة على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى 125%.

واستهلت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا تعاملات اليوم على صعود قوي، إذ قفز مؤشر ستوكس يورب 600 بأكثر من 7%، وانهت المؤشرات الأمريكية تعاملاتها أمس على صعود قوي بأكثر من 8 %.

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