تفاصيل عملية مطرقة منتصف الليل الأمريكية على منشآت إيران النووية: 12 هجوما و125 طائرة عسكرية

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، دان كين، أن عملية ضرب المنشآت النووية الإيرانية جاءت بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب وضمن خطة سرية للغاية تحت اسم "مطرقة منتصف الليل".

وأضاف كين، خلال مؤتمر صحفي، أن "التقييمات الأولية تشير إلى أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة تعرضت لأضرار بالغة ودمار شديد"، لافتاً إلى أن "أكثر من 125 طائرة عسكرية أمريكية شاركت في المهمة".

وأكد كين أن العملية جاءت بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب وضمن خطة سرية للغاية.

وقال كين "نفذنا 12 هجومًا دقيقًا على مواقع حساسة في أصفهان، شاركت فيها وحدات بحرية متقدمة، بينها غواصات هجومية، بالتنسيق مع القيادة المركزية".

وذكر أن "واشنطن ليس لديها علم حالياً بأي نيران أطلقتها طهران على المقاتلات الحربية خلال اتجاهها إلى المجال الجوي الإيراني"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن العملية ضد إيران أطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل".

وأضاف أن العملية كانت جزءً من خطة عسكرية محكمة وسرية للغاية، ونجحنا في تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية التي شكلت تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والعالم.

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي أن هذه الضربات تعكس جاهزية الجيش الأمريكي للتحرك السريع والحاسم عند الضرورة، مشددًا على أن القرار السياسي والعسكري كان واضحًا في منع إيران من امتلاك أي قدرات نووية عسكرية.