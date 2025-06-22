وزير البترول: إنتاج برميل زيت أو متر مكعب غاز يمثل نجاحا مهما

أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أهمية تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي لتحقيق مكاسب مباشرة للاقتصاد المصري. وشدد خلال زيارته لشركة نوربيتكو على ضرورة التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة وحماية البيئة.

زيادة الإنتاج بأقل تكلفة مسؤولية جماعية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحقيق زيادة في إنتاج الزيت والغاز بأقل تكلفة هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع شركات الإنتاج.

وشدد على أن كل برميل زيت أو متر مكعب غاز إضافي يتم إنتاجه يمثل نجاحًا كبيرًا للقطاع، ويعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المصري.

تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بمقر شركة شمال البحرية للبترول "نوربيتكو" بالمعادي، حيث ناقش مع قيادات الشركة أهمية تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لتحديد خزانات جديدة تدعم القدرة الإنتاجية للدولة، وتسهم في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الالتزام بالسلامة وحماية البيئة

كما شدد وزير البترول على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع العمليات، مؤكدًا أن ذلك جزء أساسي من استراتيجية تطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.

إنجازات شركة نوربيتكو خلال الفترة الماضية

من جانبه، استعرض المهندس خالد الششتاوي، رئيس شركة نوربيتكو، أبرز نتائج أعمال الشركة، مشيرًا إلى أن معدل الإنتاج تجاوز 16 ألف برميل زيت يوميًا، في حين تخطت الموازنة المخصصة لزيادة الإنتاج 100 مليون دولار. ونجحت الشركة في زيادة الطاقة الاستيعابية لصهاريج تخزين الخام إلى 75 ألف برميل.

مشروعات استراتيجية لتقليل التكلفة

وأشار الششتاوي إلى تنفيذ مشروعين استراتيجيين:

الأول: خط شحن جديد يربط منطقة استقبال الزيت بخط أنابيب التصدير بشركة قارون، ما أدى إلى تقليل مخاطر النقل بالشاحنات إلى السويس وتوفير مليون دولار شهريًا من تكاليف التشغيل.

الثاني: مد خط غاز بطول 27 كم بين حقول نوربيتكو وحقول شركة خالدة للبترول بتكلفة 3.8 مليون دولار، لاستخدام الغاز بديلاً عن الديزل، مما يوفر نحو 12 مليون دولار سنويًا.