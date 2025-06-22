سفير الخرطوم بالقاهرة: شركات مصرية ستشارك في جهود إعادة إعمار السودان

استعادة الاستقرار في عدد كبير من المدن بما في ذلك الخرطوم

قال عماد الدين عدوي، سفير السودان بالقاهرة، إن التفاف الشعب حول قواته المسلحة مكّنها من تحقيق العديد من النجاحات وتحقيق المزيد من الاستقرار في عدد كبير من المدن بما في ذلك الخرطوم.

وأضاف العدوي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الجيش السوداني يسعى لفرض الاستقرار في بقية أنحاء السودان.

وأشار سفير الخرطوم إلى الترتيب مع الحكومة والشركات المصرية للمشاركة في جهود إعادة إعمار البنية التحتية من محطات مياه ومحطات كهرباء ومحطات صرف صحي.

ولفت إلى الاتفاق مع وزارة النقل المصرية على البدء فورا في تنفيذ جسرين تدمروا جراء اعتداء الميليشات المتمردة في مدينة تريط الخرطوم وأم درمان، بخلاف جسر ثالث كان تنفيذه متعثرا.

وقال عدوي إن شركات مصرية عديدة تعمل في السودان، مثل المقاولين العرب وحسن علام وكذلك السويدي.