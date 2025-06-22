• تحليق الطيران شمل العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية وبلدات في محافظة النبطية

شهدت عدة مناطق في لبنان، الأحد، انتهاكات إسرائيلية جديدة شملت تفجير منزل وتحليق للطيران المسيّر.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "قوات العدو الإسرائيلي فجرت اليوم منزلا عند الأطراف الشرقية لبلدة عيترون، على طريق الأسيس - أسفل نقطة تمركز العدو الإسرائيلي في جبل الباط المحتل" جنوبا.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى إرسال قناة "المنار" اللبنانية على تلال تومات نيحا في منطقة جزين بمحافظة الجنوب، فيما لم تعلق القناة على ذلك فورا.

وأشارت الوكالة إلى تحليق الطيران المسير الاستخباراتي الإسرائيلي فوق أجواء محافظة النبطية جنوب لبنان، وشمل التحليف بلدات عربصاليم، سجد، اللويزة، جرجوع، مليتا، حـومين الفوقا، القطراني، بـرغز، يحمر الشقيف ارنون، كفرتبنيت السكسكية، الصرفند والجوار.

وقالت الوكالة إن الطيران الحربي الاسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء منطقة الزهراني بقضاء النبطية.

كما حلقت مسيرة إسرائيلية فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، إضافة لتحليق طائرتي استطلاع إسرائيلية على علو منخفض فوق إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 217 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.