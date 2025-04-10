زيارة لمعبد هيبس ضمن أسبوع أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية

شهد معبد هيبس بمدينة الخارجة، اليوم الخميس، زيارة نظمت لأطفال المحافظات الحدودية المشاركين في الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الوادي الجديد، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أبريل الحالي.

وبرفقة خالد عز الدين، من وزارة الآثار، تعرف الأطفال على تاريخ المعبد الذي يضم ثلاث بوابات، تعرف الأولى بالبوابة الرومانية وشيدت في عهد الإمبراطور جالبا، واشتهرت بتوثيق أول دستور تشريعي عُرف بقانون الـ66، تليها البوابة البطلمية، وبنيت عهد الملك بطلميوس الثاني، وتضم تماثيل لثالوث طيبة وثالوث منف، والبوابة الفارسية وشيدت في عهد الملك داريوس الأول.

وتواصلت الجولة بتعرف الأطفال على معلومات قيمة حول الصالات الموجودة بالمعبد ومنها صالة كبار الزوار، والصالة الرئيسية التي تضم حجرات من خاصة بتخزين الكتان المستخدم للتحنيط، وخدمات الكهنة من طعام وشراب، وغيرها.

وتابع "عز الدين" الجولة بحديث عن الصالة المستعرضة التي تضم لوحة حفل تدشين الملك داريوس كحاكم لمصر، ولا تزال ألوانها زاهية رغم مرور أكثر من 3500 عام.

أما عن صالة الأعمدة أوضح أنها تحتوي على 12 عمودا، مشيرا إلى هذا الرقم يرمز إلى عدد ساعات النهار أو عدد شهور السنة.



واختتمت الجولة بنقاش ثري مع الأطفال حول صالة قدس الأقداس التي تشهد ظاهرة تعامد الشمس مرتين فى العام فى بداية موسم الحصاد الصيفي، وبداية موسم الحصاد الشتوي، وتوثق جدرانها أكثر من 500 نقش يجسد المعبودات المصرية القديمة.

الأسبوع الثقافي بمحافظة الوادي الجديد يقام بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذى لمشروع أهل مصر (أطفال)، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية، وبالتعاون إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد.

ويشهد الأسبوع مجموعة من الورش الأدبية والفنية والحرفية، تقدم لأطفال المحافظات الحدودية: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، مطروح، أسوان، بالإضافة إلى أبناء المحافظة المضيفة، وعدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، هذا بالإضافة إلى تنظيم يوم رياضي ترفيهي، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية بمدينة الخارجة، منها معبد قصر الزيان، مقابر البجوات، وحديقة 30 يونيو.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة، والشباب، والأطفال" وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، وتحقيق تنمية ثقافية شاملة في مختلف محافظات الجمهورية.