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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً للموسيقى العربية بعنوان "منوعات غنائية من الزمن الجميل" بمشاركة الفنانين أمير رفاعى، هبة إسماعيل، ياسمين إبراهيم ومصطفى سعد وذلك فى الثامنة مساء الجمعة ١١ أبريل على مسرح أوبرا دمنهور، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج نخبة من روائع الطرب التى تعاون خلالها كبار الشعراء والملحنين وباتت علامات فى تاريخ الغناء العربى.

يأتى هذا الحفل ليؤكد حرص دار الأوبرا المصرية على صون التراث الغنائى وإعادة إحياءه وتقديمه للأجيال الجديدة واستمراراً لرسالتها الهادفة إلى تقديم الإبداع الجاد للارتقاء بالذوق العام وتعزيز الهوية الفنية المصرية.