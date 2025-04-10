 حلم وتحقق.. مصطفى محمد يكشف عن رأيه في حسام حسن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حلم وتحقق.. مصطفى محمد يكشف عن رأيه في حسام حسن

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 1:57 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 1:57 م

كشف مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول وفريق نانت الفرنسي عن رأيه في حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول.

وقال مصطفى محمد في تصريحات مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «والدي كان يرغب دائمًا في أن التقي مع حسام حسن، وكان يقول لي: سيعلمك الكثير، لأنه كان أفضل مهاجم في تاريخ مصر، إنه أسطورة».

وتابع مصطفى محمد: «بعد أن قابلت حسام حسن، اتصلت بوالدي وقلت له: لابد أن تكون سعيدًا الآن، لقد حققت أحد أحلامك، لقد التقيت بحسام حسن، إنه مدربي الآن، ماذا تريدني أن أفعل؟ فأجاب والدي: فقط تعلم، واستمع، وحاول أن تبذل قصارى جهدك لتكون مثله.»

وأضاف مهاجم منتخب مصر: «هذا ما أفعله، أحاول أن أتعلم كل شيء منه، ويمنحني المعلومات دائمًا عما يمكنني فعله، وكيفية التحرك، والتسجيل، والتعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، والتسديد، إنني أتحدث معه كثيرًا».


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