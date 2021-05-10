محافظ الشرقية يرسل سيارات محملة بمياه شرب للمواطنين بمركز أولاد صقر

أرسل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سيارات محملة بمياه شرب نظيفة للمواطنين بمركز أولاد صقر، بسبب ضعف وانقطاع بالمناطق البعيدة نتيجة إجراء أعمال تطوير وصيانة بمحطة مياه القواسم.

وقال المحافظ، خلال تفقده لمحطة مياه سنجها، بمركز كفر صقر، اليوم الإثنين، إن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، والصرف الصحي، لديها خطط عمل بديلة لضمان انتظام توافر مياه الشرب للمواطنين ووصولها للقرى البعيدة، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق على إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بمركز أولاد صقر، على مساحة 3700 متر، ومن المتوقع الانتهاء منها في نهاية الشهر الجاري، فضلاً عن الاستفادة من محطات مياه الشرب القريبة.

اطمأن المحافظ، من مهندس التشغيل، على سير انتظام العمل بالمحطة وضغوط المياه، وتشغيلها بكامل طاقتها الفعلية لضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين، وكذلك التأكد من ضخ كميات المياه اللازمة للقرى البعيدة والواقعة على أطراف مدينة أولاد صقر، والتي تعاني من ضعف وصول المياه إليها نتيجة إجراء أعمال تطوير وصيانة بمحطة مياه القواسم.

تابع محافظ الشرقية، أعمال التطوير والصيانة الجارية بمحطة مياه القواسم بمركز ومدينة أولاد صقر، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 25.3 ألف متر، وجاري العمل علي زيادة طاقتها للقضاء على ضعف مياه الشرب بقرى المركز، ولتخفيف الضغط على محطة مياه سنجها، مشددا على تكثيف الأعمال ومضاعفة نوبتجيات العمل لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر.