استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم جباليا

استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال، اليوم السبت، في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد الشاب بهجت أبو العيش، جراء إصابته برصاص الاحتلال في رأسه بمنطقة الهوجا بمخيم جباليا.

وتتواصل خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ198 على التوالي، وسط تصعيد ميداني يشمل عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت السكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية ومحلية باستشهاد الطفلة دعاء محمد سليمان رحيم، متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها قبل أيام بنيران الاحتلال غربي دير البلح وسط القطاع.

وفي التطورات الميدانية، أطلقت آليات الاحتلال صباح السبت النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع، كما استهدفت بقصف مدفعي وإطلاق نار المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبًا، حيث تجدد القصف في أكثر من موقع.

كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية سواحل مدينة غزة، في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال عمليات نسف بالمتفجرات لمنشآت مدنية شرقي المدينة.

وشهدت أجواء خان يونس تحليقًا مكثفًا للطيران المسيّر، تزامنًا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المنتشرة في محيط المدينة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 17 شهيدًا - منهم 13 شهيدًا خلال الساعات الـ24 الماضية – و32 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 809 شهداء، و2267 إصابة، و761 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و585 شهيدًا، و172 ألفًا و370 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.