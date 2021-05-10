وزير الخارجية الجزائري: يجب بعث روح التضامن العربي الإسلامي لنصرة الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، إنه أكد مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ضرورة بعث روح التضامن العربي الإسلامي لنصرة الفلسطينيين وحفظ مقدساتها الدينية.



وأضاف بوقدوم، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «تحضيرا للدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية التي ستخصص لبحث التحرك العربي لمواجهة جرائم الاحتلال في القدس المحتلة، أكدت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أخي أحمد أبو الغيط، على ضرورة بعث روح التضامن العربي الإسلامي لنصرة إخواننا الفلسطينيين وحفظ مقدساتنا الدينية».



وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم غد الثلاثاء، افتراضيا برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين أيده عدد من الدول العربية.



ويأتي انعقاد الدورة لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.



وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إنه تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين؛ تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها.

تحضيرا للدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية التي ستخصص لبحث التحرك العربي لمواجهة جرائم الاحتلال في القدس المحتلة، أكدت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أخي أحمد أبو الغيط، على ضرورة بعث روح التضامن العربي الاسلامي لنصرة اخواننا الفلسطينيين وحفظ مقدساتنا الدينية. pic.twitter.com/sMYcEflaD8 — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) May 10, 2021