هاني مهنا عن لقائه الأول بشرين عبدالوهاب: قولتلها أنتي في الشعبي هتبقي صاروخ

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه التقى بالمطربة شيرين عبدالوهاب أول مرة عندما أحضرها له اثنين من فرقة موسيقية، ليسمع صوتها وقت أن كانت صغيرة، موضحًا أنها غنت أغنية «عيون القلب» للفنانة نجاة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنها أضافت طريقة غناء شعبية على الأغنية ما جعله ينصحها بأن تغني اللون الشعبي، متابعًا: «قولتلها صوتك جميل وإحساسك عالي.. بس أنتي في الشعبي هتبقى صاروخ».

وذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب وقتها انهارت من البكاء بعد سماعها لرأيه في صوتها، معقبًا: «بعد سنة لقيتها بتغني آه يا ليل.. قولتلها شوفتي غنيتي آه يا ليل مش شعبية دي، قالتلي أنا فهمت غلط أنا فهمت أن شعبي دي يعني إهانة، ففهمت غلط للأسف».

ونفى رفض الفنانة شيرين عبدالوهاب أن يقوم بالتلحين لها، كما أنه لم يعرض عليه من قبل تلحين أغاني لها، معلقًا على إصرار شيخ الحارة بأن شيرين رفضت ألحانه: «متقدرش، إللي يلحن لهاني شاكر وصباح وذكرى وسميرة سعيد، عيب يتقاله إن دي رفضت».



