رئيس السكة الحديد يكشف طريقة التعامل مع الموظفين المنتمين للجماعات المحظورة

استعرض المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، خطة الهيئة وتطوير أداءها والخدمة المقدمة للجمهور، قائلًا إن "الأسباب التي أدت لوقوع تلك الحوادث كانت بسبب العنصر البشري، ولذا وضعنا خطة لتدريب وتأهيل العنصر البشري".

بعدها طالب النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد الرد على ما أثاره المهندس كامل الوزير وزير النقل فى بيانه أمام البرلمان حول ضرورة توعية النقابات العمالية للعاملين بأهمية دورهم الوظيفى والخدمى الذى يقدم للجمهور، وأيضا توزيع 162 موظفا بالسكة الحديد الذين ثبت انتمائهم لجماعات محظورة، كما طالبه بتوضيح ما ستفعله الهيئة لازالة الاسواق العشوائية، والحفاظ على حرم اراضى السكة الحديد، ومعاونه السكة الحديد للقضاء على الظواهر السلبية مثل التسطح على ظهر القطارات، والتهرب من دفع الاجرة.

ومن جانبه قال رئيس هيئة السكة الحديد: "هناك برنامج تدريب فنين وحرفين سنويا، ولدينا برنامج تدريب سنوى، ولكن سيتم إضافة تطوير عليه وسيعرض على لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال 15 يوما".

ولفت أبو المكارم، إلى أن هناك بنود تدريب خارج وداخل مصر، وبالتالى نضمن تشغيل نظم حديثة، متابعًا: "المورد بيدخل معنا دعم فنى وإشراف لمدة لا تقل عن 15 سنة، وأما بالنسبة لـ 162 موظفا الذين ثبت انتمائهم لجماعات محظورة، قال نحن لا نعمل مع ملائكة ولدينا نوعيات مختلفة من العاملين، ونتعامل مع الجميع وهذا أمر واقع".

وأضاف أن "التعامل مع 162 عاملا سيكون على 3 محاور سيتم إبعادهم عن الأماكن الهامة مثل تشغيل القطارات، ومن يطلب إجازة سيحصل عليها وسيحصل على أساسى المرتب، ومن يرفض النقل أو الحصول على إجازة مدفوعة الأجر ومن سيعمل على إثارة المشاكل سيتم فصله من العمل، سيبدأ تنفيذ ذلك فورا".