البنك المركزي في زيمبابوي: الحظر على الإقراض مؤقت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جون مانجوديا، محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، إن الحظر المفروض على الإقراض في البلاد للحد من انهيار العملة المحلية هو إجراء مؤقت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مانجوديا القول، إن هذا الحظر "ليس طويل المدى، إنه إجراء قصير الأجل للتأكد من التعامل مع الاستقرار الاقتصادي".

وأضاف أن الحظر ضمن "إجراءات السياسة وهو إجراء مؤقت للتأكد من استقرار أوضاع سوق الصرف".

كان رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا أصدر تعليماته يوم السبت الماضي بفرض قيود على حركة رأس المال، في محاولة للسيطرة على الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية.

وفقد الدولار الزيمبابوي نصف قيمته هذا العام مما يجعله العملة الأسوأ أداء في أفريقيا.

وقال منانجاجوا في خطاب متلفز إن البنوك في البلاد تلقت أوامر بوقف الإقراض بأثر فوري "لتقليل الحجم الكبير للأموال المتداولة التى تكون عرضة للإساءة لأغراض التلاعب بسعر الصرف"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم العملة، وسط تهديد متزايد بدولرة الاقتصاد للمرة الثانية منذ عام 2009 عندما تحولت البلاد رسميا آخر مرة إلى الدولار الأمريكي مع ارتفاع التضخم المفرط.

وقال الرئيس: "يجب على البنوك وبأثر فوري ألا تتعامل مع المدفوعات الأجنبية لدولة خارجية"، في إشارة إلى المدفوعات التي تتم إلى كيان في الخارج عبر دولة أخرى.