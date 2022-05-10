روسيا تعلن وصول قوات لوجانسك الانفصالية إلى حدود الجمهورية الإدارية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قصف 407 نقاط تابعة للقوات الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 380 قوميا متطرفا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف: «القوات التابعة لجمهورية لوجانسك، بدعم من القوات المسلحة الروسية، أكملت تحرير منطقة بوباسنايا من القوميين المتطرفين، واخترقت دفاعات العدو العميقة ووصلت إلى الحدود الإدارية للجمهورية».

ووفقا لكوناشينكوف، نتيجة للهجوم، تم تصفية ما يصل إلى 120 قوميا متطرفا، وتدمير 13 مركبة مدرعة، و12 مركبة عسكرية.

وأشار إلى إسقاط طائرة «سو -25» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال معركة جوية في منطقة خاركوف، كما تعرضت 16 منطقة تخزين للمعدات العسكرية الأوكرانية، للقصف من قبل الطيران التكتيكي الروسي، بحسب الوزارة.

وأضاف كوناشينكوف: «قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال الليل في مناطق موسبينو، ويونوكومونارسك من جمهورية دونيتسك ومدينة أوديسا».

ولفت إلى اعتراض صاروخ «توتشكا-يو» أوكراني وصاروخ «سميرتش» فوق خارتسيسك في جمهورية دونيتسك، وإسقاط صاروخين آخرين من نظام «سميرش» لإطلاق الصواريخ المتعددة، في منطقتي مالايا كاميشيفاخا وإزيوم في منطقة خاركوف.