لاتفيا تمدد حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروس

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مددت لاتفيا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ التي كانت قد أعلنتها لأول مرة على طول حدودها مع بيلاروس منذ تسعة أشهر بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت حكومة لاتفيا اليوم أن إعلان الطوارئ المفروض على أربع مناطق حدودية تم تجديده وأصبح ساري المفعول الآن حتى العاشر من أغسطس.

ويمنح الإعلان قوة حرس الحدود السلطة فى إعادة المهاجرين الذين يدخلون لاتفيا بشكل غير قانوني من بيلاروس.

يأتي التمديد لمدة 3 أشهر حتى مع انخفاض معدلات عبور الحدود بصورة غير شرعية ، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية.

ولكن الحكومة أشارت إلى عامل آخر في قرارها ويتمثل فى الحرب في أوكرانيا. وتوجد حدود مشتركة لجمهورية لاتفيا مع روسيا وحليفتها المقربة بيلاروس.