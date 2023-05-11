 كييف: القوات الأوكرانية أبعدت القوات الروسية لأكثر من كيلومترين قرب باخموت - بوابة الشروق
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كييف: القوات الأوكرانية أبعدت القوات الروسية لأكثر من كيلومترين قرب باخموت

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:50 م

قال الجيش الأوكراني إنه دفع القوات الروسية للتراجع لمسافة تصل إلى كيلومترين في بعض الأماكن بالقرب من مدينة باخموت المتنازع عليها.

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية على تطبيق تيليجرام مساء اليوم الأربعاء "نحن نشن هجمات مضادة فعالة هناك".

وقال سيرسكي إنه في بعض قطاعات الجبهة بالمدينة، التي تشهد قتالا عنيفا للسيطرة عليها منذ أشهر، تراجعت القوات الروسية لمسافة تصل إلى كيلومترين.

وتابع سيرسكي أن وحدات نظامية من الجيش الروسي حلت محل الوحدات التابعة لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية المنتشرة في باخموت.

وقال القائد إن هذه الوحدات الأقل تدريبا تمت هزيمتها، لكنه أضاف أن "معركة السيطرة على باخموت لا تزال مستمرة".

يذكر أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي يقدمها الجيش الأوكراني بشأن نجاحاته.


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