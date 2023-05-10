 وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمطار بورتسودان الدولي - بوابة الشروق
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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمطار بورتسودان الدولي

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 1:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 1:13 م

 

وصلت مطار بورتسودان الدولي السوداني ، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

وذكرت وكالة ألأنباء السعودية ، أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني ، إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، و وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.


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