وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية لمطار بورتسودان الدولي

وصلت مطار بورتسودان الدولي السوداني ، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

وذكرت وكالة ألأنباء السعودية ، أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني ، إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، و وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.