تقديم الأغنية الرسمية ليورو 2024

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قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا بين يونيو ويوليو 2024.

وسيؤدي الأغنية الرسمية، الثلاثي الإيطالي ميدوزا (MEDUZA) وفرقة البوب (OneRepublic) المرشحة لجائزة جرامي، والمطربة وكاتبة الأغاني الألمانية ليوني.

وقام بتأليف الأغنية، التي تحمل اسم FIRE، المغني والمنتج الأمريكي رايان تيدر، مطرب فرقة (OneRepublic)، ومن إنتاج ثلاثي (MEDUZA).

وتجسد الأغنية "دمج الإنتاج الفني المحبوب للفرقة الإيطالية، والمناظر الصوتية الجذابة ل OneRepublic وخبرة ليوني في موسيقى البوب في مسار يجسد حماس وروح مشجعي كرة القدم والموسيقى على حد سواء"، وفقا لليويفا.

وفي الوقت نفسه، أفادت أعلى هيئة لكرة القدم الأوروبية أن الأغنية سيتم عزفها مباشرة من قبل الفرق الثلاثة خلال الحفل الختامي، قبل انطلاق نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

وقال مدير البطولة والقائد السابق للمنتخب الألماني، فيليب لام، في تصريحات لليويفا إن "كرة القدم والموسيقى لهما القدرة على توحيد الناس"، وأنه "في بطولة أمم أوروبا 2024 نريد الاحتفال بالتنوع في أوروبا وتعزيز الشعور بالوحدة".

من جانبها، بدت فرقة ميدوزا "سعيدة بدمج شغفنا باللعبة الجميلة مع موسيقانا لكأس الأمم الأوروبية 2024".

بينما قال رايان تيدر مؤلف الكلمات "نحن نكتب لعشاق كرة القدم والموسيقى في جميع أنحاء العالم، على أمل أن يلهمنا ويوحدنا في العد التنازلي لكأس الأمم الأوروبية 2024".

وأوضحت ليوني "أنا سعيدة لأن FIRE قد خرجت للنور.. نشأت وأنا أشاهد البطولة مع عائلتي، ومع وصول هذه النسخة إلى بلدي الأصلي ألمانيا، فإن المشاركة في الأغنية الرسمية للبطولة حلم أصبح حقيقة".