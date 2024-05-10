شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة، مع دخول العدوان يومه الـ217.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال 3 شهداء و5 جرحى جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.

وأضافت أن 6 فلسطينيين أصيبوا إثر قصف للاحتلال استهدف منزل لعائلة أخرى في شارع النفق بمدينة غزة، مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منازل في أحياء الزيتون والصبرة والنصر وتل الهوا، ومخيم الشاطئ في المدينة.

وفي رفح جنوبي القطاع، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصف المنطقة الشرقية من المدينة المحاصرة التي تؤوي حوالي 1.5 مليون شخص.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34,904 فلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,514 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.