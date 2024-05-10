حماس تدين التنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

أدانت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، التنكيل الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، والذي أدى إلى استشهاد عدد منهم.

وقالت الحركة في بيان، إن "تصعيد إدارة السجون الصهيونية سياساتها العدوانية والإجرامية بحق أسرانا البواسل؛ لن يوهن عزائمهم، وسيكون صاعقا لمزيد من التفجير في وجه الاحتلال"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت أن الشعب الفلسطيني "لن يترك أسراه ضحية لهمجية الاحتلال النازية"، متعهدة بتحرير الأسرى وكسر قيودهم "قريبا".

وأشار البيان إلى "شهادات وثقت ما يتعرض له الأسير القائد إبراهيم حامد وإخوانه الأسرى من تنكيل وتعذيب، فضلاً عن العزل والقمع الذي لا يزال يطال قيادات الحركة الأسيرة في السجون، والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى".

وأوضحت حماس أن تلك الأعمال الإسرائيلية "تدلل على أن حكومة الاحتلال تتبنى سياسة اعتداءات ممنهجة ضد أسرانا البواسل، بدافع العقاب والانتقام والتنكيل والقتل".

وفي بيان مشترك الخميس، نقلت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، شهادة لأحد الأسرى المفرج عنهم من سجن "جلبوع" أفاد خلالها بتعرض الأسير حامد لعمليات "تعذيب وتنكيل مروعة نفذت بحقه".

وقال الأسير المفرج عنه إن الأسير حامد "لا يوجد مكان في جسده إلا به كدمات أو خدوش أو جروح، ونزف من رأسه كميه كبيرة من الدماء بعد الاعتداء عليه، ووضعه الصحي خطير جدا".

وأوضح البيان المشترك أن "التفاصيل المروّعة التي تعرض لها الأسير حامد، تعكس مستوى توحش غير مسبوق، أدى إلى استشهاد على الأقل 18 أسيرا في سجون الاحتلال ومعسكراته، عدا معتقلين من غزة اُستشهدوا داخل المعسكرات ويواصل الاحتلال رفضه الإفصاح عن هوياتهم".

وطالبت "حماس" في بيانها المنظمات الدولية والحقوقية بأن "تقف عند مسئولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من موت بطيء داخل سجون الاحتلال، وانتهاكات لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف تجاه أسرى الحروب".

ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى "تصعيد حراكهم الثوري والمقاوم، نصرة للأسرى، في كل الميادين وبشتى السبل".

وحذرت حماس حكومة إسرائيل "الفاشية" من مغبة الاستمرار في "السياسة الإجرامية" ضد الأسرى، وحملتها "المسئولية الكاملة عن حياة كل أسير في سجونها".