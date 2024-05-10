واشنطن: توسيع الهجوم على رفح سيضعف مكانة إسرائيل دوليا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنّه في حال وسعت تل أبيب هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من شأن ذلك أنّ يضعف مكانة إسرائيل على الساحة الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده متحدث الخارجية ماثيو ميلر، أمس الخميس، أوضح فيه أنّ الهجوم سيتسبب أيضا بتبعات سلبية في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها في المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر ميلر أن عملية رفح ستضعف أيضا موقف إسرائيل في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق حول مقترح وقف إطلاق النار، الذي وافقت عليه حماس لكن إسرائيل لم تقبله بعد.

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا شرق مدينة رفح، مدعيا أنه "محدود النطاق"، ما أسفر عن حركة نزوح لنحو من 110 آلاف فلسطيني إلى جنوب غرب القطاع.