تواصل المظاهرات الداعمة لفلسطين في جامعات سويسرية ونمساوية

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تواصلت في جامعات سويسرية ونمساوية المظاهرات الداعمة لفلسطين والمناهضة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبمشاركة مئات الطلاب، تستمر في حرم جامعة جنيف منذ 7 مايو الجاري، الاحتجاجات المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورفع الطلاب المحتجون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية لفلسطين وطالبوا بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة.

كما طالب المحتجون إدارة الجامعة بتنفيذ مقاطعة أكاديمية للجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

وفي جامعة لوزان، واصل مئات الطلاب احتجاجهم الذي بدأ يوم 2 مايو الجاري، وطالبوا إدارة الجامعة بتنفيذ مقاطعة أكاديمية للجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

وأكد المحتجون أن مظاهراتهم ستستمر في حال لم تتخذ إدارة الجامعة قرارات صارمة ضد إسرائيل.

أما في النمسا فقد تجمع عدد من المتظاهرين قرب كنيسة فوتيف بالعاصمة فيينا، للتنديد بفض الشرطة الاحتجاج الطلابي في حرم جامعة فيينا.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات كتبت عليها عبارة "لا يمكن إسكات الطلاب".

ومنذ الشهر الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.